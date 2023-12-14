Хромых Евгений Александрович
Место рожденияг. Улан-Удэ
Дата рождения13.07.1983
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1983
Отец: Хромых Александр
Мать: (Емельянова) Матрена
Бракосочетание
20.11.2004
Witnesses:Гвоздков Владимир, Черниговская Елена
Рождение ребёнка
17.02.2005
Дочь: (Хромых) Карина
Мать ребёнка: Хромых (Князькина) Елена Николаевна
Образование
С 2007 по 2012
ВЫСШЕЕ
Рождение ребёнка
07.05.2011
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Хромых (Князькина) Елена Николаевна