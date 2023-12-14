Хромых Евгений Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хромых Евгений Александрович

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Место рождения

г. Улан-Удэ

Дата рождения

13.07.1983

Пол

Мужской

Отец

1962 г.р.

Мать

1962 г.р.

Жена

1982 г.р.

Дети

2005 г.р.
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Добавил:

ЕХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1983

Отец: Хромых Александр

Мать: (Емельянова) Матрена

Бракосочетание
20.11.2004

Жена: Хромых (Князькина) Елена Николаевна

Witnesses:Гвоздков Владимир, Черниговская Елена
Рождение ребёнка
17.02.2005

Дочь: (Хромых) Карина

Мать ребёнка: Хромых (Князькина) Елена Николаевна

Образование
С 2007 по 2012
ВЫСШЕЕ
Рождение ребёнка
07.05.2011

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хромых (Князькина) Елена Николаевна

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