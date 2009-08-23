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Аверин Александр Анатольевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.12.1954

Дата смерти

23.08.2009

Пол

Мужской

Добавил:

МВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1954

Отец: Аверин Анатолий Николаевич

Мать: Аверина Раиса Ивановна

Рождение ребёнка
10.03.1984

Сын: Аверин Иван Александрович

Мать ребёнка: Аверина Екатерина Георгиевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аверина Екатерина Георгиевна

Работа или профессия
Неизвестно
инженер-энергетик
Место жительства
Неизвестно
город Хабаровск
Смерть
23.08.2009
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