Аверин Александр Анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.12.1954
Дата смерти23.08.2009
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1954
Отец: Аверин Анатолий Николаевич
Мать: Аверина Раиса Ивановна
Рождение ребёнка
10.03.1984
Сын: Аверин Иван Александрович
Мать ребёнка: Аверина Екатерина Георгиевна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
инженер-энергетик
Место жительства
Неизвестно
город Хабаровск
Смерть
23.08.2009