Таифә
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фәрхислам
Отец ребёнка: Сәләхетдин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галимә
Отец ребёнка: Сәләхетдин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шәйхислам
Отец ребёнка: Сәләхетдин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нагимә
Отец ребёнка: Сәләхетдин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сәләхетдин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Суружан
Отец ребёнка: Сәләхетдин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сәүдәҗиган
Отец ребёнка: Сәләхетдин
Смерть
Неизвестно