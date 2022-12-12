Рыбинсков Карп Гаврилович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1869
Дата смерти10.04.1905
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1869
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Казак
Место жительства
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
10.04.1905
Причина смерти: Убит | Убит в одиночной схватке с японцами 10 апреля 1905 года во время набега в тыл противника. Оставлен на правом берегу реки Ляохэ в отдельных китайских фанзах, находящихся у топког... Показать все