Рыбинсков Карп Гаврилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рыбинсков Карп Гаврилович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1869

Дата смерти

10.04.1905

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1869

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Казак
Место жительства
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
10.04.1905
Причина смерти: Убит | Убит в одиночной схватке с японцами 10 апреля 1905 года во время набега в тыл противника. Оставлен на правом берегу реки Ляохэ в отдельных китайских фанзах, находящихся у топког... Показать все
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