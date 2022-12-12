Лопухин Пётр Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1753
Дата смерти06.04.1827
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1759 по 1761
Место жительства
С 1780
Место жительства
С 1783
Тверь, город Тверь, Тверская область
Место жительства
С 1793
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Место жительства
С 1799
Место жительства
С 1801
Смерть
06.04.1827
Место жительства
По 1827