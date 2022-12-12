Лопухин Пётр Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лопухин Пётр Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1753

Дата смерти

06.04.1827

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
С 1759 по 1761
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1780
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1783
Тверь, город Тверь, Тверская область
Место жительства
С 1793
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Место жительства
С 1799
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1801
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
06.04.1827
Порхов, Порховский муниципальный район, Псковская область
Место жительства
По 1827
Порхов, Порховский муниципальный район, Псковская область
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