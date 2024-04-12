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Шабайкин Федор Филиппович

Место рождения

Адоевщина, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: Шабайкин Филипп Максимович

Мать: Шабайкина Прасковья Никифоровна

Адоевщина, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
23.10.1892

Жена: Шабайкина Татьяна Ермолаева

Адоевщина, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
21.04.1895

Сын: Шабайкин Егор Федорович

Мать ребёнка: Шабайкина Татьяна Ермолаева

Адоевщина, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
12.07.1896

Дочь: Любовь Федоровна

Мать ребёнка: Шабайкина Татьяна Ермолаева

Адоевщина, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
12.06.1898

Дочь: Агриппина Федоровна

Мать ребёнка: Шабайкина Татьяна Ермолаева

Адоевщина, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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