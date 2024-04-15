(Фахретдинова) Мәҗүдә — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Фахретдинова) Мәҗүдә

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

1919 г.р.
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Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фахретдинов Арифулла (Гарифулла)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фахретдинов Арифулла (Гарифулла)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фахретдинов Арифулла (Гарифулла)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фахретдинов Арифулла (Гарифулла)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фахретдинов Арифулла (Гарифулла)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фахретдинов Арифулла (Гарифулла)

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фахретдинов Арифулла (Гарифулла)

Рождение ребёнка
01.03.1919

Дочь: Фахретдинова (Шамсутдинова) Оркыя Арифулла Кызы

Отец ребёнка: Фахретдинов Арифулла (Гарифулла)

Старое Шаймурзино, Дрожжановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

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