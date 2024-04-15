(Фахретдинова) Мәҗүдә
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.03.1919
Дочь: Фахретдинова (Шамсутдинова) Оркыя Арифулла Кызы
Отец ребёнка: Фахретдинов Арифулла (Гарифулла)
Старое Шаймурзино, Дрожжановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)