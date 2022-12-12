Еремин Иван Андреевич
Место рождения
Дата рождения1921
Дата смерти21.11.1991
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.
Копии:
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Тула, город Тула, Тульская область
Смерть
21.11.1991