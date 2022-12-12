Еремин Иван Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Еремин Иван Андреевич

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Место рождения

Мармыжи, Щекинский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1921

Дата смерти

21.11.1991

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921

Отец: не указан

Мать: не указана

Мармыжи, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
Неизвестно
Тула, город Тула, Тульская область
Смерть
21.11.1991
Москва, город федерального значения Москва
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