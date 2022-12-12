Квитков Дмитрий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Квитков Дмитрий Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
1952 г.р.

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Квиткова Таисия Петровна

Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
1952

Дочь: Татьяна Дмитриевна

Мать ребёнка: Квиткова Таисия Петровна

Омск, город Омск, Омская область
Смерть
Неизвестно
Омск, город Омск, Омская область
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