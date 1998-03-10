Копылевич Александр Юрьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.08.1972
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1972
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.03.1998
Дочь: Копылевич Яна Александровна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
09.10.2009
Сын: Копылевич Егор Александрович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности