Копылевич Александр Юрьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Копылевич Александр Юрьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.08.1972

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1972

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.03.1998

Дочь: Копылевич Яна Александровна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
09.10.2009

Сын: Копылевич Егор Александрович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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