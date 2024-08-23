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Яков Васильев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1769

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769

Отец: Василий Прокофьев

Мать: Степанида Фролова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ксения Прокофьева

Рождение ребёнка
1798

Дочь: Агафья Яковлева

Мать ребёнка: Ксения Прокофьева

Рождение ребёнка
05.02.1799

Дочь: Ксения Яковлева

Мать ребёнка: Ксения Прокофьева

Мошино, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
10.03.1801

Сын: Алексей Яковлев

Мать ребёнка: Ксения Прокофьева

Мошино, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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