Яков Васильев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1769
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769
Отец: Василий Прокофьев
Мать: Степанида Фролова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ксения Прокофьева
Рождение ребёнка
1798
Дочь: Агафья Яковлева
Мать ребёнка: Ксения Прокофьева
Рождение ребёнка
05.02.1799
Дочь: Ксения Яковлева
Мать ребёнка: Ксения Прокофьева
Рождение ребёнка
10.03.1801
Сын: Алексей Яковлев
Мать ребёнка: Ксения Прокофьева
Смерть
Неизвестно