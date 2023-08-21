Саликова Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Саликова Екатерина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина Ильинична

Отец ребёнка: Саликов Илья Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Саликов Владимир Ильич

Отец ребёнка: Саликов Илья Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Саликов Николай Ильич

Отец ребёнка: Саликов Илья Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Саликов Илья Федорович

Смерть
Неизвестно
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