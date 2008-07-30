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Крутов Вениамин Леонидович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.11.1931

Дата смерти

30.07.2008

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1931 г.р.

Дети

Добавил:

ПВ
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Место
Комментарий
Рождение
03.11.1931

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.05.1957

Сын: Крутов Александр Вениаминович

Мать ребёнка: Крутова Агрипина Алексеевна

Золотовка, Вичугский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Крутова Агрипина Алексеевна

Смерть
30.07.2008
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