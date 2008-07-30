Крутов Вениамин Леонидович
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.11.1931
Дата смерти30.07.2008
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1931
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.05.1957
Сын: Крутов Александр Вениаминович
Мать ребёнка: Крутова Агрипина Алексеевна
Золотовка, Вичугский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
30.07.2008