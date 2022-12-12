Макандина Анна Алексеевна
Место рождения
Дата рождения17.11.1882
Дата смерти14.03.1938
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1882
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1914 по 1930
Место жительства
С 1930 по 1934
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Место жительства
С 1934 по 1938
Смерть
14.03.1938