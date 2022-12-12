Макандина Анна Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макандина Анна Алексеевна

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Место рождения

Константиново, Суздальский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

17.11.1882

Дата смерти

14.03.1938

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Константиново, Суздальский муниципальный район, Владимирская область
Место жительства
С 1914 по 1930
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1930 по 1934
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Место жительства
С 1934 по 1938
Константиново, Суздальский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
14.03.1938
Москва, город федерального значения Москва
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