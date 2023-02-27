Рогозин Яков Игнатьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1699
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1699
Рождение ребёнка
1719
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1722
Сын: Рогозин Дмитрий Яковлевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1724
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
1745
Место жительства
1748
Березовка, Рыбинская волость, Обоянский уезд
РГАДА ф.350 оп.2 д.1284 (1748)