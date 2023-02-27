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Рогозин Яков Игнатьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1699

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1699

Отец: Рогозин Игнат Григорьевич

Мать: Спицына (Рогозина) ? Афанасьевна

Рождение ребёнка
1719

Сын: Рогозин Степан Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1722

Сын: Рогозин Дмитрий Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1724

Сын: Рогозин Антон Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
1745
Место жительства
1748
Березовка, Рыбинская волость, Обоянский уезд
РГАДА ф.350 оп.2 д.1284 (1748)

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