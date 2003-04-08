Долинова Екатерина Борисовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияС 01.11.1929 по 12.12.1930
Дата смерти08.04.2003
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 01.11.1929 по 12.12.1930
Отец: Долинов Борис Николаевич
Рождение ребёнка
?.09.1955
Дочь: Янковская Нина Андреевна
Отец ребёнка: Зайцев Андрей Григорьевич
Рамено, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зайцев Владимир Андреевич
Отец ребёнка: Зайцев Андрей Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
08.04.2003