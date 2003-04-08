Долинова Екатерина Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Долинова Екатерина Борисовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 01.11.1929 по 12.12.1930

Дата смерти

08.04.2003

Пол

Женский

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 01.11.1929 по 12.12.1930

Отец: Долинов Борис Николаевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.09.1955

Дочь: Янковская Нина Андреевна

Отец ребёнка: Зайцев Андрей Григорьевич

Рамено, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зайцев Владимир Андреевич

Отец ребёнка: Зайцев Андрей Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зайцев Андрей Григорьевич

Смерть
08.04.2003
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