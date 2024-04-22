Угрюмов Иван Иванов
Место рождения
Дата рождения1771
Дата смерти1839
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771
Отец: Угрюмов Иван Амосов
Рождение ребёнка
1802
Мать ребёнка: Угрюмова Катерина Иванова
Рождение ребёнка
1805
Мать ребёнка: Угрюмова Катерина Иванова
Рождение ребёнка
1808
Сын: Угрюмов Иван Иванов
Мать ребёнка: Угрюмова Катерина Иванова
Рождение ребёнка
15.09.1812 ст.
Мать ребёнка: Угрюмова Катерина Иванова
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Угрюмова Федосья Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1839