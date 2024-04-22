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Угрюмов Иван Иванов

Место рождения

Шемино

Дата рождения

1771

Дата смерти

1839

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771

Отец: Угрюмов Иван Амосов

Мать: Угрюмова Соломония Яковлева

Рождение ребёнка
1802

Сын: Угрюмов Григорий Иванов

Мать ребёнка: Угрюмова Катерина Иванова

Рождение ребёнка
1805

Сын: Угрюмов Игнатий Иванов

Мать ребёнка: Угрюмова Катерина Иванова

Рождение ребёнка
1808

Сын: Угрюмов Иван Иванов

Мать ребёнка: Угрюмова Катерина Иванова

Рождение ребёнка
15.09.1812 ст.

Сын: Угрюмов Никита Иванов

Мать ребёнка: Угрюмова Катерина Иванова

Рождение ребёнка
1815

Дочь: Угрюмова Федосья Иванова

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Угрюмова Катерина Иванова

Смерть
1839
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