Иосиф
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Лысов Емельян Гавриилович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сергей
Мать ребёнка: Евдокия Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Алексеевна
Рождение ребёнка
18.11.1904
Сын: Михаил
Мать ребёнка: Евдокия Алексеевна
Рождение ребёнка
05.12.1905
Сын: Николай
Мать ребёнка: Евдокия Алексеевна
Рождение ребёнка
13.03.1908 ст.
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Евдокия Алексеевна
Рождение ребёнка
19.10.1909
Сын: Дмитрий
Мать ребёнка: Евдокия Алексеевна
Рождение ребёнка
12.11.1910
Дочь: Екатерина
Мать ребёнка: Евдокия Алексеевна
Рождение ребёнка
02.07.1912
Дочь: Ольга
Мать ребёнка: Евдокия Алексеевна
Рождение ребёнка
15.01.1914
Дочь: Лидия
Мать ребёнка: Евдокия Алексеевна
Рождение ребёнка
24.02.1915
Дочь: Евдокия
Мать ребёнка: Евдокия Алексеевна
Смерть
Неизвестно