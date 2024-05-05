Иосиф — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иосиф

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1850 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Дети

1904 г.р.
1905 г.р.
1908 г.р.
1909 г.р.
1910 г.р.
1912 г.р.

Добавил:

ПМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лысов Емельян Гавриилович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сергей

Мать ребёнка: Евдокия Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Алексеевна

Рождение ребёнка
18.11.1904

Сын: Михаил

Мать ребёнка: Евдокия Алексеевна

Рождение ребёнка
05.12.1905

Сын: Николай

Мать ребёнка: Евдокия Алексеевна

Рождение ребёнка
13.03.1908 ст.

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Евдокия Алексеевна

Рождение ребёнка
19.10.1909

Сын: Дмитрий

Мать ребёнка: Евдокия Алексеевна

Рождение ребёнка
12.11.1910

Дочь: Екатерина

Мать ребёнка: Евдокия Алексеевна

Рождение ребёнка
02.07.1912

Дочь: Ольга

Мать ребёнка: Евдокия Алексеевна

Рождение ребёнка
15.01.1914

Дочь: Лидия

Мать ребёнка: Евдокия Алексеевна

Рождение ребёнка
24.02.1915

Дочь: Евдокия

Мать ребёнка: Евдокия Алексеевна

Смерть
Неизвестно

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