Морозов Евфим Анисимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морозов Евфим Анисимов

Место рождения

Хорошилово, Урицкий муниципальный район, Орловская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

ВВ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Хорошилово, Урицкий муниципальный район, Орловская область
Орловская губерния, Орловский уезд, Шеншинская волость, Хорошилово
Рождение ребёнка
01.06.1877 ст.

Сын: Морозов Кузьма Ефимович

Мать ребёнка: не указана

Хорошилово, Урицкий муниципальный район, Орловская область
Приход Тихвинской церкви с. Бобраки(?)
Сообщение о свадьбе (оглашение)
30.06.1896 ст.

Жена: не указана

Хорошилово, Урицкий муниципальный район, Орловская область
Брачный обыск: сын 19 лет Косма Евфимиев Морозов, холост
Смерть
Неизвестно
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