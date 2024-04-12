Морозов Евфим Анисимов
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Орловская губерния, Орловский уезд, Шеншинская волость, Хорошилово
Рождение ребёнка
01.06.1877 ст.
Приход Тихвинской церкви с. Бобраки(?)
Сообщение о свадьбе (оглашение)
30.06.1896 ст.
Брачный обыск: сын 19 лет Косма Евфимиев Морозов, холост
Смерть
Неизвестно