Бабкин Пётр Иннокентьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бабкин Пётр Иннокентьевич

Место рождения

Морозова, Боханский муниципальный район, Иркутская область

Дата рождения

1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1876 г.р.

Мать

1973 г.р.

Дети

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ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: Бабкин Иннокентий Иванович

Мать: Бабкина Пелагея Ивановна

Морозова, Боханский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

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Смерть
Неизвестно
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