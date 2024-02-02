Шмыгина Екатерина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шмыгина Екатерина Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.03.1937

Сын: Шмыгин Юрий Гаврилович

Отец ребёнка: Шмыгин Гаврила Егорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шмыгин Григорий Гаврилович

Отец ребёнка: Шмыгин Гаврила Егорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шмыгин Анатолий Гаврилович

Отец ребёнка: Шмыгин Гаврила Егорович

Смерть
Неизвестно
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