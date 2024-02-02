Шмыгина Екатерина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
04.03.1937
Отец ребёнка: Шмыгин Гаврила Егорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шмыгин Григорий Гаврилович
Отец ребёнка: Шмыгин Гаврила Егорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шмыгин Анатолий Гаврилович
Отец ребёнка: Шмыгин Гаврила Егорович
Смерть
Неизвестно