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Баталов Николай

Место рождения

Лесосибирск Красноярского края

Дата рождения

05.11.1995

Пол

Мужской

Отец

1968 г.р.

Мать

1970 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1995

Отец: Баталов Виктор

Мать: Баталова Галина

Лесосибирск Красноярского края
Образование
С 01.09.2002 по 31.05.2011
Музыкальная школа
Музыкальная школа №1 им. Бочкина | Класс фортепиано
Образование
С 01.09.2002 по 31.05.2013
Лицей
МБОУ "Лицей" г. Лесосибирска
Образование
С 01.09.2011 по 31.05.2013
Музыкальная школа №1 им. Бочкина | Класс гитара
Работа или профессия
С 02.02.2016
г. Звенигород
Индивидульный предприниматель | Current occupation:1
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
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