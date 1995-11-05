Баталов Николай
Место рожденияЛесосибирск Красноярского края
Дата рождения05.11.1995
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1995
Отец: Баталов Виктор
Мать: Баталова Галина
Лесосибирск Красноярского края
Образование
С 01.09.2002 по 31.05.2011
Музыкальная школа
Музыкальная школа №1 им. Бочкина | Класс фортепиано
Образование
С 01.09.2002 по 31.05.2013
Лицей
МБОУ "Лицей" г. Лесосибирска
Образование
С 01.09.2011 по 31.05.2013
Музыкальная школа №1 им. Бочкина | Класс гитара
Работа или профессия
С 02.02.2016
г. Звенигород
Индивидульный предприниматель | Current occupation:1
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно