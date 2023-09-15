Наумов Иосиф — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНаумов Иосиф

Наумов Иосиф

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.11.1911

Дата смерти

10.11.1988

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
1946 г.р.
1948 г.р.

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1911

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.08.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Наумова Лидия Федоровна

Рождение ребёнка
03.09.1946

Сын: Наумов Борис Иосифович

Мать ребёнка: Наумова Лидия Федоровна

Шеломки, Дзержинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1948

Дочь: Наумова Тамара Иосифовна

Мать ребёнка: Наумова Лидия Федоровна

Смерть
10.11.1988
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close