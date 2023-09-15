Наумов Иосиф
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.11.1911
Дата смерти10.11.1988
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
18.08.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Наумова Лидия Федоровна
Рождение ребёнка
03.09.1946
Мать ребёнка: Наумова Лидия Федоровна
Шеломки, Дзержинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1948
Дочь: Наумова Тамара Иосифовна
Мать ребёнка: Наумова Лидия Федоровна
Смерть
10.11.1988