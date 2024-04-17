Миничева (Возможно Бобрищева) Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1900
Дата смерти1972
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Асюнина (Миничева) Зинаида Николаевна
Отец ребёнка: Миничев Николай Матвеевич
Рождение ребёнка
15.03.1928
Отец ребёнка: Миничев Николай Матвеевич
Рождение ребёнка
1930
Сын: Миничев Александр Николаевич
Отец ребёнка: Миничев Николай Матвеевич
Рождение ребёнка
После 1930
Отец ребёнка: Миничев Николай Матвеевич
Место жительства
До 1940
Работа или профессия
Между 1940 и 1946
Завод «Труженик» (позднее переименован в Шумерлинский Государственный завод комбайновых деталей)
Место жительства
Между 1941 и 1946
Проживала по адресу г. Шумерля, ул. Карла Маркса, д. 38
Смерть
1972