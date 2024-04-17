Миничева (Возможно Бобрищева) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Миничева (Возможно Бобрищева) Мария Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Дата смерти

1972

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1926

Дочь: Асюнина (Миничева) Зинаида Николаевна

Отец ребёнка: Миничев Николай Матвеевич

Чудово, Чудовский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
15.03.1928

Сын: Миничев Борис Николаевич

Отец ребёнка: Миничев Николай Матвеевич

Чудово, Чудовский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1930

Сын: Миничев Александр Николаевич

Отец ребёнка: Миничев Николай Матвеевич

Чудово, Чудовский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
После 1930

Сын: Миничев Юрий Николаевич

Отец ребёнка: Миничев Николай Матвеевич

Чудово, Чудовский муниципальный район, Новгородская область
Место жительства
До 1940
Чудово, Чудовский муниципальный район, Новгородская область
Работа или профессия
Между 1940 и 1946
Шумерля, город Шумерля, Чувашская Республика - Чувашия
Завод «Труженик» (позднее переименован в Шумерлинский Государственный завод комбайновых деталей)
Место жительства
Между 1941 и 1946
Шумерля, город Шумерля, Чувашская Республика - Чувашия
Проживала по адресу г. Шумерля, ул. Карла Маркса, д. 38
Смерть
1972
Чудово, Чудовский муниципальный район, Новгородская область

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