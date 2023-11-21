Татьянина Ирина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татьянина Ирина Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.09.1980

Пол

Женский

Отец

1960 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1980

Отец: Маркин Александр Васильевич

Мать: не указана

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