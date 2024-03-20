Гежина Мария Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.08.?
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
09.09.1962
Дочь: Моргунова Наталья Александровна
Отец ребёнка: Гежин Александр Павлович
Рождение ребёнка
10.03.?
Сын: Гежин Алексей Александрович
Отец ребёнка: Гежин Александр Павлович
Рождение ребёнка
27.12.?
Дочь: Гежина Елена Александровна
Отец ребёнка: Гежин Александр Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гежин Александр Александрович
Отец ребёнка: Гежин Александр Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бражкина Галина Александровна
Отец ребёнка: Гежин Александр Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Донченко Марина Александровна
Отец ребёнка: Гежин Александр Павлович
Смерть
Неизвестно