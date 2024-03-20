Гежина Мария Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гежина Мария Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.08.?

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.09.1962

Дочь: Моргунова Наталья Александровна

Отец ребёнка: Гежин Александр Павлович

Рождение ребёнка
10.03.?

Сын: Гежин Алексей Александрович

Отец ребёнка: Гежин Александр Павлович

Рождение ребёнка
27.12.?

Дочь: Гежина Елена Александровна

Отец ребёнка: Гежин Александр Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гежин Александр Александрович

Отец ребёнка: Гежин Александр Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бражкина Галина Александровна

Отец ребёнка: Гежин Александр Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Донченко Марина Александровна

Отец ребёнка: Гежин Александр Павлович

Смерть
Неизвестно
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