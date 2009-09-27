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Черепанов Роман Александрович

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Место рождения

Гусиноозерск, Селенгинский муниципальный район, Республика Бурятия

Дата рождения

27.09.2009

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

1983 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.2009

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Черепанова Елена Николаевна

Гусиноозерск, Селенгинский муниципальный район, Республика Бурятия
Образование
С 01.09.2016 по 31.05.2017
Гусиноозерск, Селенгинский муниципальный район, Республика Бурятия
Пошел в 1 Б класс. МОУ СОШ №4 г. Гусиноозерска
Образование
С 01.09.2017 по 31.05.2019
Воскресенск, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Перевелись в связи с переездом. Отучились 2 и 3 классы в МОУ СОШ №3. В школе учитель постоянно принижала и говорила нет знаний. Отправляла на различные комиссии. Ходили к неврологу. В конечном итоге... Показать все
Образование
С 01.09.2019
Воскресенск, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Перевелись в МОУ СОШ "7" Предметы заметно лучше, по сравнению с предыдущей школой.
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