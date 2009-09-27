Черепанов Роман Александрович
Место рождения
Дата рождения27.09.2009
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.2009
Отец: скрыто настройками приватности
Образование
С 01.09.2016 по 31.05.2017
Пошел в 1 Б класс. МОУ СОШ №4 г. Гусиноозерска
Образование
С 01.09.2017 по 31.05.2019
Перевелись в связи с переездом. Отучились 2 и 3 классы в МОУ СОШ №3. В школе учитель постоянно принижала и говорила нет знаний. Отправляла на различные комиссии. Ходили к неврологу. В конечном итоге... Показать все
Образование
С 01.09.2019
Перевелись в МОУ СОШ "7" Предметы заметно лучше, по сравнению с предыдущей школой.