Чуник Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чуник Михаил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1968

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1938 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Липатова (Натальина) Галина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Липатова (Натальина) Галина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Липатова (Натальина) Галина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чуник Анатолий

Мать ребёнка: Липатова (Натальина) Галина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Липатова (Натальина) Галина

Смерть
1968

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