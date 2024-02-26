Владимир Иванов (Ич)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1775
Дата смерти1822
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1775
Отец: Иван Алексеев (Ич)
Мать: Анна Артемова (Вна)
Рождение ребёнка
Около 1799
Сын: Илья Владимиров (Ич)
Мать ребёнка: Пелагея
Рождение ребёнка
Около 1802
Дочь: Марья Владимирова (Вна)
Мать ребёнка: Пелагея
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1806
Дочь: Авдотья Владимирова (Вна)
Мать ребёнка: Пелагея
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
1811
Сын: Иван Владимиров (Ич)
Мать ребёнка: Пелагея
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пелагея
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Смерть
1822