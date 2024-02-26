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Владимир Иванов (Ич)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1775

Дата смерти

1822

Пол

Мужской

Отец

Около 1740 г.р.

Мать

Около 1743 г.р.

Жена

Около 1778 г.р.

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1775

Отец: Иван Алексеев (Ич)

Мать: Анна Артемова (Вна)

Рождение ребёнка
Около 1799

Сын: Илья Владимиров (Ич)

Мать ребёнка: Пелагея

Рождение ребёнка
Около 1802

Дочь: Марья Владимирова (Вна)

Мать ребёнка: Пелагея

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1806

Дочь: Авдотья Владимирова (Вна)

Мать ребёнка: Пелагея

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
1811

Сын: Иван Владимиров (Ич)

Мать ребёнка: Пелагея

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пелагея

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Смерть
1822
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