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Зашихин Илья Васильев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: Зашихин Василий Степанов

Мать: не указана

Перепись 1897г Малмыжский уезд плёнка 2190969, стр. 24
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зашихина Соломония Аверьянова

Рождение ребёнка
?.01.1895

Сын: Зашихин Иван Ильин

Мать ребёнка: Зашихина Соломония Аверьянова

По смерти
Рождение ребёнка
1897

Сын: Зашихин Иван Ильин

Мать ребёнка: Зашихина Соломония Аверьянова

Перепись 1897г плёнка 2190969, стр. 24
Работа или профессия
1897
Лесопил Перепись 1897г плёнка 2190969, стр. 24
Рождение ребёнка
1898

Сын: Зашихин Лазарь Ильин

Мать ребёнка: Зашихина Соломония Аверьянова

Смерть
Неизвестно

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