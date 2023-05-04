Зашихин Илья Васильев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1871
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: Зашихин Василий Степанов
Мать: не указана
Перепись 1897г Малмыжский уезд плёнка 2190969, стр. 24
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
?.01.1895
Сын: Зашихин Иван Ильин
Мать ребёнка: Зашихина Соломония Аверьянова
По смерти
Рождение ребёнка
1897
Сын: Зашихин Иван Ильин
Мать ребёнка: Зашихина Соломония Аверьянова
Перепись 1897г плёнка 2190969, стр. 24
Работа или профессия
1897
Лесопил Перепись 1897г плёнка 2190969, стр. 24
Рождение ребёнка
1898
Сын: Зашихин Лазарь Ильин
Мать ребёнка: Зашихина Соломония Аверьянова
Смерть
Неизвестно