Бессонов Сергей Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бессонов Сергей Алексеевич

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Место рождения

Киржач, Киржачский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

18.08.1892

Дата смерти

11.09.1941

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1892

Отец: не указан

Мать: не указана

Киржач, Киржачский муниципальный район, Владимирская область
Место жительства
По 1912
Владимир, город Владимир, Владимирская область
Место жительства
С 1912 по 1914
г. Женева, Швейцария
Место жительства
С 1914 по 1920
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Место жительства
С 1920 по 1924
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1924 по 1930
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Место жительства
С 1930 по 1932
г. Берлин, Германия
Место жительства
С 1932 по 1933
г. Лондон, Великобритания
Место жительства
С 1933 по 1937
г. Берлин, Германия
Место жительства
С 1938 по 1941
Орёл, город Орёл, Орловская область
Смерть
11.09.1941
Орёл, город Орёл, Орловская область
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