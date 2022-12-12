Бессонов Сергей Алексеевич
Место рождения
Дата рождения18.08.1892
Дата смерти11.09.1941
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.
Копии:
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1892
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
По 1912
Владимир, город Владимир, Владимирская область
Место жительства
С 1912 по 1914
г. Женева, Швейцария
Место жительства
С 1914 по 1920
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Место жительства
С 1920 по 1924
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1924 по 1930
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Место жительства
С 1930 по 1932
г. Берлин, Германия
Место жительства
С 1932 по 1933
г. Лондон, Великобритания
Место жительства
С 1933 по 1937
г. Берлин, Германия
Место жительства
С 1938 по 1941
Смерть
11.09.1941