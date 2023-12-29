Гаврилова Александра Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гаврилова Александра Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.01.1913

Дата смерти

2007

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ТА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1913

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1943

Сын: Гаврилов Виктор Константинович

Отец ребёнка: не указан

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
19.02.1945

Сын: Гаврилов Владимир Константинович

Отец ребёнка: не указан

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
2007
Медведки, город Тула, Тульская область

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