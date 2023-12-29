Гаврилова Александра Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.01.1913
Дата смерти2007
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1913
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1943
Сын: Гаврилов Виктор Константинович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
19.02.1945
Сын: Гаврилов Владимир Константинович
Отец ребёнка: не указан
Смерть
2007
Медведки, город Тула, Тульская область