(Суратова) Ольга Николаевна
Место рожденияЧебоксары, Россия
Дата рождения06.09.1978
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1978
Отец: не указан
Мать: не указана
Чебоксары, Россия
Развод
Неизвестно
Муж: Фролов Андрей
Бракосочетание
10.08.1996
Муж: Фролов Андрей
Чебоксары, Россия
Рождение ребёнка
10.01.1997
Сын: Суратов Владислав Андреевич
Отец ребёнка: Фролов Андрей
Чебоксары, Россия