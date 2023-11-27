Евдокия Наумова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Наумова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1777 ст.

Дата смерти

1783 ст.

Пол

Женский

Отец

1749 г.р.

Мать

Около 1748 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОХ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1777 ст.

Отец: Наум Петров

Мать: Агафья Яковлева

Смерть
1783 ст.
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