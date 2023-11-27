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Евдокия Наумова
Евдокия Наумова
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Около 1777 ст.
Дата смерти
1783 ст.
Пол
Женский
Отец
Наум Петров
1749 г.р.
Мать
Агафья Яковлева
Около 1748 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОХ
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1777 ст.
Отец:
Наум Петров
Мать:
Агафья Яковлева
Смерть
1783 ст.
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