Васенков Сергей Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васенков Сергей Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.09.1974

Пол

Мужской

Отец

1949 г.р.

Мать

1948 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1974

Отец: Васенков Алексей Иванович

Мать: Васенкова Зоя Алексеевна

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