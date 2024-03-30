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Васенков Сергей Алексеевич
Васенков Сергей Алексеевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
01.09.1974
Пол
Мужской
Отец
Васенков Алексей Иванович
1949 г.р.
Мать
Васенкова Зоя Алексеевна
1948 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ПД
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1974
Отец:
Васенков Алексей Иванович
Мать:
Васенкова Зоя Алексеевна
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