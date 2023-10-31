(Мищенко) Елизавета Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1911
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Отец: Мищенко Александр
Мать: Мищенко ?
Рождение ребёнка
13.08.1938
Сын: Тищенко Евгений
Отец ребёнка: Тищенко Алексей Иванович
Рождение ребёнка
18.01.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Тищенко Алексей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ошерова Надежда
Отец ребёнка: Тищенко Алексей Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно