(Мищенко) Елизавета Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Мищенко) Елизавета Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1911

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: Мищенко Александр

Мать: Мищенко ?

Рождение ребёнка
13.08.1938

Сын: Тищенко Евгений

Отец ребёнка: Тищенко Алексей Иванович

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Рождение ребёнка
18.01.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тищенко Алексей Иванович

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ошерова Надежда

Отец ребёнка: Тищенко Алексей Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тищенко Алексей Иванович

Смерть
Неизвестно
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