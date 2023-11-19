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Калугина Валентина Васильевна

Место рождения

Октябрьский, город Октябрьский, Республика Башкортостан

Дата рождения

23.05.1937

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1937

Отец: не указан

Мать: не указана

Октябрьский, город Октябрьский, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Калугин Яков Александрович

Отец ребёнка: Калугин Александр Яковлевич

Рождение ребёнка
03.10.?

Дочь: Шилова Алла Александровна

Отец ребёнка: Калугин Александр Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калугин Александр Яковлевич

Рождение ребёнка
29.12.1960

Дочь: Калугина Татьяна Александровна

Отец ребёнка: Калугин Александр Яковлевич

Рождение ребёнка
04.09.1962

Дочь: Калугина Ирина Александровна

Отец ребёнка: Калугин Александр Яковлевич

Смерть
Неизвестно

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