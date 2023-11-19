Калугина Валентина Васильевна
Место рождения
Дата рождения23.05.1937
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1937
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Калугин Яков Александрович
Отец ребёнка: Калугин Александр Яковлевич
Рождение ребёнка
03.10.?
Дочь: Шилова Алла Александровна
Отец ребёнка: Калугин Александр Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.12.1960
Дочь: Калугина Татьяна Александровна
Отец ребёнка: Калугин Александр Яковлевич
Рождение ребёнка
04.09.1962
Дочь: Калугина Ирина Александровна
Отец ребёнка: Калугин Александр Яковлевич
Смерть
Неизвестно