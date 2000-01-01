Югансон Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЮгансон Иван

Югансон Иван

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.12.1911

Дочь: Антонова Евгения Ивановна

Мать ребёнка: Югансон Анна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Югансон & Иванович(на)

Мать ребёнка: Югансон Анна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Югансон ? Иванович(на)

Мать ребёнка: Югансон Анна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Югансон Анна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Югансон # Иванович(на)

Мать ребёнка: Югансон Анна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Югансон ? Иванович

Мать ребёнка: Югансон Анна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Югансон ! Иванович(на)

Мать ребёнка: Югансон Анна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Югансон / Иванович (на)

Мать ребёнка: Югансон Анна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Югансон @ Иванович(на)

Мать ребёнка: Югансон Анна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Югансон * Иванович(на)

Мать ребёнка: Югансон Анна Ивановна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close