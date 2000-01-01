Югансон Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.12.1911
Дочь: Антонова Евгения Ивановна
Мать ребёнка: Югансон Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Югансон & Иванович(на)
Мать ребёнка: Югансон Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Югансон ? Иванович(на)
Мать ребёнка: Югансон Анна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Югансон Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Югансон # Иванович(на)
Мать ребёнка: Югансон Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Югансон ? Иванович
Мать ребёнка: Югансон Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Югансон ! Иванович(на)
Мать ребёнка: Югансон Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Югансон / Иванович (на)
Мать ребёнка: Югансон Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Югансон @ Иванович(на)
Мать ребёнка: Югансон Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Югансон * Иванович(на)
Мать ребёнка: Югансон Анна Ивановна
Смерть
Неизвестно