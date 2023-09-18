Корольков Алексей Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.02.1977
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1977
Отец: Корольков Викторий
Мать: Королькова Калерия
Рождение ребёнка
13.05.2002
Дочь: Флегонтова Кристина Алексеевна
Мать ребёнка: Королькова Алина Геннадьевна
Ядрин, Ядринский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
20.03.2004
Дочь: Королькова Олеся Алексеевна
Мать ребёнка: Королькова Алина Геннадьевна
Рождение ребёнка
23.12.2009
Сын: Корольков Даниил Алексеевич
Мать ребёнка: Королькова Алина Геннадьевна