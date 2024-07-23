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Купияров Ермил Романович

Место рождения

Шумиловские, Меньше-Кондинская волость, Тобольский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Шумиловские, Меньше-Кондинская волость, Тобольский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Купиярова Степанида Тимофеевна

Шумиловские, Меньше-Кондинская волость, Тобольский уезд
Рождение ребёнка
1849

Сын: Купияров Петр Ермилович

Мать ребёнка: Купиярова Степанида Тимофеевна

Шумиловские, Меньше-Кондинская волость, Тобольский уезд
Рождение ребёнка
1851

Сын: Купияров Семен Ермилович

Мать ребёнка: Купиярова Степанида Тимофеевна

Шумиловские, Меньше-Кондинская волость, Тобольский уезд
Рождение ребёнка
1854

Сын: Купияров Андрей Ермилович

Мать ребёнка: Купиярова Степанида Тимофеевна

Шумиловские, Меньше-Кондинская волость, Тобольский уезд
Рождение ребёнка
1855

Сын: Купияров Иван Ермилович

Мать ребёнка: Купиярова Степанида Тимофеевна

Шумиловские, Меньше-Кондинская волость, Тобольский уезд
Смерть
Неизвестно

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