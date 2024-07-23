Купияров Ермил Романович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1849
Мать ребёнка: Купиярова Степанида Тимофеевна
Рождение ребёнка
1851
Мать ребёнка: Купиярова Степанида Тимофеевна
Рождение ребёнка
1854
Сын: Купияров Андрей Ермилович
Мать ребёнка: Купиярова Степанида Тимофеевна
Рождение ребёнка
1855
Мать ребёнка: Купиярова Степанида Тимофеевна
Смерть
Неизвестно