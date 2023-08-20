Стародубцева Любовь Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стародубцева Любовь Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Неизвестно Неизвестно

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Стародубцев Сергей

Отец ребёнка: Стародубцев Леонид

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Стародубцева Татьяна

Отец ребёнка: Стародубцев Леонид

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стародубцев Леонид

Смерть
Неизвестно
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