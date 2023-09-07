Мигунов Василий Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
11.01.1918
Сын: Мигунов Василий васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мигунов Сергей Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мигунов Владимир Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мигунов Терентий Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мигунова Пелагея Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мигунова Анна Васильевна
Мать ребёнка: Мигунова Анисья Ивановна