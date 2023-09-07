Мигунов Василий Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мигунов Василий Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.01.1918

Сын: Мигунов Василий васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мигунов Сергей Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мигунов Владимир Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мигунов Терентий Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мигунова Пелагея Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мигунова Анна Васильевна

Мать ребёнка: Мигунова Анисья Ивановна

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