Артёменко (Коваленко) Ирина Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Артёменко (Коваленко) Ирина Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.01.1970

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1970

Отец: Коваленко Павел Владимирович

Мать: Коваленко (Мягкая) Таисия (Таиса) Иосифовна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Артёменко Андрей Николаевич

Рождение ребёнка
29.02.1996

Дочь: Шевченко (Коваленко) Екатерина Андреевна

Отец ребёнка: Артёменко Андрей Николаевич

Рождение ребёнка
01.04.1998

Дочь: Заднепрова (Артёменко) Анна Андреевна

Отец ребёнка: Артёменко Андрей Николаевич

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