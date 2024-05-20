Артёменко (Коваленко) Ирина Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.01.1970
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1970
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.02.1996
Дочь: Шевченко (Коваленко) Екатерина Андреевна
Отец ребёнка: Артёменко Андрей Николаевич
Рождение ребёнка
01.04.1998
Дочь: Заднепрова (Артёменко) Анна Андреевна
Отец ребёнка: Артёменко Андрей Николаевич