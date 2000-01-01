Ивашкина Ксения
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ивашкин Иван Петрович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Неизвестно Дочь2
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Неизвестно Дочь1
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Неизвестно Дочь3
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно