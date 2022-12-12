Руденко Андрей Васильевич
Место рождения
Дата рождения04.07.1900
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1900
Отец: Руденко Василий Семенович
Мать: Руденко Марфа Никитовна
с.Маяки, Славянской вол., Изюмского у., Харьковской губ.
Военная служба
1944
Род войск: 28 гвардейский воздушно-десантный полк 9 гвардейской воздушно-десантной дивизии 1Укр фронт Воинское звание: еврейтор, гвардии ефрейтор 1900 г.р. в Украинская ССР, Сталинская обл., Славянски... Показать все
Место жительства
Неизвестно
с.Маяки, Славянской вол., Изюмского у., Харьковской губ.
Смерть
Неизвестно