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Руденко Андрей Васильевич

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Место рождения

Маяки

Дата рождения

04.07.1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1900

Отец: Руденко Василий Семенович

Мать: Руденко Марфа Никитовна

с.Маяки, Славянской вол., Изюмского у., Харьковской губ.
Военная служба
1944
Род войск: 28 гвардейский воздушно-десантный полк 9 гвардейской воздушно-десантной дивизии 1Укр фронт Воинское звание: еврейтор, гвардии ефрейтор 1900 г.р. в Украинская ССР, Сталинская обл., Славянски... Показать все
Место жительства
Неизвестно
с.Маяки, Славянской вол., Изюмского у., Харьковской губ.
Смерть
Неизвестно
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