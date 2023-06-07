Феодосия Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1817
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1817
Отец: Василий Иванов меньшой
Мать: Анна Петрова
Бракосочетание
10.06.1831
Муж: Филипп Лазарев
Нижневасильевское, Истра, Московская область
Witnesses:по жениху: того ж села и помещика крестьяне Федор Васильев, Тимофей Гаврилов, Герасим Николаев, а по невесте тогож села дворовые люди Павел Иванов, Иван Васильев, Петр Васильев | Нижневасиль... Показать все
Смерть
Неизвестно