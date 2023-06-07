Феодосия Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Феодосия Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1782 г.р.

Мать

1783 г.р.

Муж

1812 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1817

Отец: Василий Иванов меньшой

Мать: Анна Петрова

Бракосочетание
10.06.1831

Муж: Филипп Лазарев

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Witnesses:по жениху: того ж села и помещика крестьяне Федор Васильев, Тимофей Гаврилов, Герасим Николаев, а по невесте тогож села дворовые люди Павел Иванов, Иван Васильев, Петр Васильев | Нижневасиль... Показать все
Смерть
Неизвестно
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