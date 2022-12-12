Отраднова Евгения Давидовна
Место рождения
Дата рождения1864
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1879
Сын: Отраднов Андрей Григорьевич
Отец ребёнка: Отраднов Григорий Яковлевич
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Аграфена Григорьевна
Отец ребёнка: Отраднов Григорий Яковлевич
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Пелагея Григорьевна
Отец ребёнка: Отраднов Григорий Яковлевич
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Татьяна Григорьенва
Отец ребёнка: Отраднов Григорий Яковлевич
Рождение ребёнка
1895
Сын: Отраднов Павел Григорьевич
Отец ребёнка: Отраднов Григорий Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно