Ланцман ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛанцман ?

Ланцман ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1914 г.р.

Дети

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Ланцман) ?

Мать ребёнка: (Гурфинкель) Малка (Молка)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Гурфинкель) Малка (Молка)

Работа или профессия
Неизвестно
учитель истории в школе
Рождение ребёнка
1938

Дочь: (Ланцман) Ролина

Мать ребёнка: (Гурфинкель) Малка (Молка)

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.