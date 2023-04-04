Ланцман ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Ланцман) ?
Мать ребёнка: (Гурфинкель) Малка (Молка)
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
учитель истории в школе
Рождение ребёнка
1938
Дочь: (Ланцман) Ролина
Мать ребёнка: (Гурфинкель) Малка (Молка)
Смерть
Неизвестно