Чистякова Марина Николаевна
женский, родилась 19.06.1959
Супруги
Чистяков Вадим Вячеславович10.05.1958 г.р.
Дети
Чистякова Ольга Вадимовна28.08.1982 г.р.
Чистякова Елена Вадимовна28.03.1984 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1959
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Бракосочетание
30.07.1981
Рождение ребёнка
28.08.1982
Дочь: Чистякова Ольга Вадимовна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
28.03.1984
Дочь: Чистякова Елена Вадимовна
Отец ребёнка: не указан