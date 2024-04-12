Дедов Изот Константинов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1734
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1734
Отец: Дедов Константин Данилов
Мать: Дедова Анастасия Иванова
Рождение ребёнка
Около 1751
Сын: Дедов Борис Зотов
Мать ребёнка: Дедова Агафья Никифорова
Рождение ребёнка
Около 1767
Сын: Дедов Иван Зотов
Мать ребёнка: Дедова Агафья Никифорова
Рождение ребёнка
Около 1770
Сын: Дедов Савелий Зотов
Мать ребёнка: Дедова Агафья Никифорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дедова Агафья Никифорова
Смерть
Неизвестно