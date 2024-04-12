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Дедов Изот Константинов

Место рождения

Тимшино, Егорьевск, Московская область

Дата рождения

Около 1734

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1703 г.р.

Мать

Около 1714 г.р.

Жена

Около 1737 г.р.

Дети

Около 1751 г.р.
Около 1767 г.р.
Около 1770 г.р.

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1734

Отец: Дедов Константин Данилов

Мать: Дедова Анастасия Иванова

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1751

Сын: Дедов Борис Зотов

Мать ребёнка: Дедова Агафья Никифорова

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1767

Сын: Дедов Иван Зотов

Мать ребёнка: Дедова Агафья Никифорова

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1770

Сын: Дедов Савелий Зотов

Мать ребёнка: Дедова Агафья Никифорова

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дедова Агафья Никифорова

Смерть
Неизвестно
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